Mit rund 200 Hausdurchsuchungen in ganz Deutschland sind Fahnder am Dienstag gegen mutmaßliche Steuerhinterzieher vorgegangen.

Auslöser waren Daten auf einer neuen Steuerdaten-CD, die vom Land Rheinland-Pfalz gekauft wurde. Sie toppt anscheinend alle Vorgänger. Experten gingen davon aus, dass sein Land den bislang werthaltigsten Datenträger dieser Art erworben habe, sagte der Mainzer Finanzminister Carsten Kühl (SPD).

Rheinland-Pfalz habe die CD mit rund 40.000 Datensätzen für 4,4 Millionen Euro gekauft. In Zukunft werde es "an der einen oder anderen Stelle" noch weitere Razzien geben. Erwartet würden Gesamteinnahmen von einer halben Milliarde Euro. Der Datenträger liste Informationen von mehreren tausend Bürgern in Deutschland auf. In den vergangenen Jahren hatte vor allem Nordrhein-Westfalen Steuerdaten-CDs gekauft.

Bei den Hausdurchsuchungen am Dienstag waren nach Angaben der federführenden Staatsanwaltschaft Koblenz bundesweit etwa 400 Steuerfahnder im Einsatz. Welche Länder im Einzelnen betroffen waren, teilte die Behörde nicht mit.

Wegen des Verdachts der Beihilfe zur Steuerhinterziehung leitete sie Ermittlungen gegen Mitarbeiter von Schweizer Banken ein. Dabei handele es sich um die Credit Suisse, die mit ihr inzwischen fusionierte Clariden Leu und die Neue Aargauer Bank. Zur Zahl dieser Verdächtigen machte die Staatsanwaltschaft Koblenz keine Angaben.

Finanzmister Kühl sagte, dem Kauf des Datenträgers im Februar sei die aufschlussreiche Untersuchung von mehr als 500 vorab gelieferten Testfällen vorausgegangen. Die Datensätze der CD seien "authentisch und von einer ausgezeichneten Qualität". Wer der Verkäufer sei, wisse er nicht.

Kühl zeigte sich überrascht, dass es rund vier Jahre nach Auswertung der ersten Steuer-CD mutmaßlich immer noch so viele Steuersünder mit "erheblicher krimineller Energie" gebe. Er gehe davon aus, dass die Zahl der Selbstanzeigen wieder steigen werde. Unter bestimmten Voraussetzungen kann dies strafbefreiend sein. Ob Prominente unter den mutmaßlichen Steuersündern sind, konnte der Landesminister nicht sagen.

Das BMF nannte die Entscheidung des Landes Rheinland-Pfalz für einen Ankauf "im vorliegenden Fall" vertretbar. Es bleibe die dringende Notwendigkeit, diese Problematik einvernehmlich mit der Schweiz und der EU-Kommission zu lösen. Das BMF nutze daher Gesprächsmöglichkeiten mit der Schweiz.

"Die Situation hinsichtlich der Durchsetzung der deutschen Steueransprüche in der Schweiz ist unverändert und weiterhin unbefriedigend", hieß es im BMF, dem nach eigenen Angaben der Datenerwerb durch Rheinland-Pfalz bekannt war. Laut Kühl beteiligen sich die anderen Länder und der Bund an den Kosten des Ankaufs. Das Land Niedersachsen erklärte dies ausdrücklich.

Gegen den CD-Erwerb wandte sich der Bund der Steuerzahler (BdSt). "Steuergeldhinterziehung ist kein Kavaliersdelikt2, betonte René Quante, Geschäftsführer des BdSt Rheinland-Pfalz. "Das entschuldigt aber keine halbseidenen Geschäfte mit kriminellen Datenhehlern." Nötig sei es vielmehr, mit Ländern wie der Schweiz Steuerabkommen zu vereinbaren.