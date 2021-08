Vorbereitung Grundsteuerreform

Ein Kernaspekt der bundesweiten Grundsteuerreform ist, dass das Grundsteueraufkommen von rund 14 Mrd. EUR konstant bleiben soll. Das erarbeitete Grundsteuermodell gibt Messzahlen für die Grundsteuerwerte vor, jedoch variiert die bundesweite Anwendung. Die Grundsteuerreform droht daher ab 2025 zu einem bürokratischen Flickenteppich zu verkommen.

In 11 Bundesländern erfolgt die Besteuerung bereits nach dem Bundesmodel. In Sachsen und dem Saarland gelten modifizierte Steuermesszahlen und Bundesländer wie Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Hamburg und Niedersachsen haben eigene Grundsteuermodelle.

In den Bundesländern, die das Bundesmodell anwenden, gelten Erlasse für Unternehmen und Privatpersonen mit Grundstücksbeständen. Das Bundesfinanzministerium legte den entsprechenden Verbänden zuletzt (am 6.8.2021) Entwürfe für zwei Länder-Erlasse zur Anwendung der neuen Bewertungsregelungen für die Grundsteuer (AE Bew GrSt) vor. Von einer größeren Bedeutung sind hierbei die Erläuterungen zur Kernsanierung von Gebäuden sowie die Erläuterungen zu den Übergangsregelungen für die Finanzbehörden.

Insgesamt erscheint das Vorhaben einer aufkommensneutralen Reform bei der Grundsteuer als fraglich. In der Praxis kommt es nämlich durch gesetzliche Pauschalisierungen zu Belastungsverschiebungen. Aus diesem Grund steigen für einige Eigentümer die Steuersätze, wohingegen sie für andere sinken. Diese Belastungsverschiebungen übertragen sich unweigerlich auf bestehende Mietverhältnisse. Eine weitere Herausforderung markiert die Datenaufbereitung für steuerpflichtige Eigentümer im Rahmen der Grundsteuerreform.

Die Grundsteuerreform hat Folgen für den Mittelstand

Die Grundsteuerreform wird Kosten für Unternehmen verursachen, die sich nach dem Grundstücks- und Immobilienbestand einer Gesellschaft richten. Größere Grundstücksbestände führen daher zu einer zeitintensiven und kostspieligen Datenaufbereitung. Aufgrund unserer bisherigen Markterfahrung ist nicht ersichtlich, dass der deutsche Mittelstand von den entstehenden Kosten der Reform ausgenommen ist. Auch große Dax-Konzerne stehen regelmäßig vor der Herausforderung, die erforderlichen Prozesse zur Datenbeschaffung und Aufarbeitung überhaupt erst in die Wege zu leiten.

Für Unternehmen ist daher eine kontinuierliche Datenaufbereitung wichtig. Denn in der Zukunft erfolgt die Hauptfeststellung der Grundsteuerwerte in einem 7-jährigen Turnus. Das Bewertungsgesetz beinhaltet im Übrigen auch eine Anzeigepflicht, die in § 228 Abs. 2 BewG vom Gesetzgeber eingebaut wurde. Unternehmen sind daher in der Pflicht und müsse einen prozessualen Rahmen schaffen, damit sie diesen Anforderungen gerecht werden. Dies bedeutet auch, dass eine sinnvolle Aufbereitung von Daten rund um Bescheide, Grundbuchauszüge, Pläne, etc. erfolgt. Denn diese Daten liegen heutzutage oftmals nur in Papierform vor und müssen mit den bereits vorhandenen Daten zusammengeführt werden.

Die Grundsteuerreform eröffnet aber auch Gestaltungsspielräume. Denn neben den kommunalen Hebesätzen als Steuerungsgröße besteht auch das jeweilige Landesmodell. Über Simulationsrechnungen lassen sich hier entsprechende Planungen vornehmen, sodass die von den nominal höheren Hebesätzen abweichenden Landesmodelle zu einer günstigeren Grundsteuerbelastung im Einzelfall führen. Dieser Umstand kann mitunter Standortentscheidungen beeinflussen.

Eine gute Vorbereitung ist der Schlüssel zum Erfolg

Eine gute Vorbereitung beginnt mit der Frage, ob die Datenlage der Unternehmen den Anforderungen der Grundsteuerreform entspricht. Es ergeben sich aber weiter Fragen:

Gibt es bereits implementierte Prozesse für die Einheitsbewertung? Diese Frage stellt sich vor allem vor dem Hintergrund der Anzeigepflicht.

Sind die benötigten Daten in der erforderlichen Form bereits vorhanden oder welche Maßnahmen müssen getroffen werden, um die Daten entsprechend aufzubereiten?

Und welche weiteren Zwecke sollen und könnten mit den aufzubereitenden Daten noch verfolgt werden? Eine Antwort auf die letzte Frage wäre exemplarisch die Ermittlung der Grunderwerbsteuer.

Auf die Datenaufbereitung folgt die prozessuale Umsetzung der Reform. Hierbei handelt es sich um die Erstellung und Abgabe der erforderlichen Feststellungserklärung sowie die Prüfung der erlassenen Bescheide. Unternehmen sollten auf jeden Fall keine weitere Zeit mehr verlieren und mit der Evaluierung und Umsetzung der Grundsteuerreform beginnen.

Was kommt auf Immobilienbesitzer zu?

Die Vor- und Nachteile der unterschiedlichen Grundsteuermodelle von Bund und Ländern benötigen eine Einzelfallbetrachtung. Eine Untersuchung der Einzelfälle orientiert sich an den konkreten Festsetzungen der Bebauungspläne und berücksichtigt die kommunalen Hebesätze. Einige Bundesländer haben sich jedoch gegen das Bundesmodell entschieden, da dieses in Großstadtlagen zu erheblichen Grundsteuererhöhungen führen würde. Dies hätte zur Folge gehabt, dass Mieter stärker belastet worden wären. Auf Eigentümer kommen auf alle Fälle komplexe Datenanforderungen zu, wenn sie in Bundesländern leben, die dem Bundesmodell folgen.

Das Bundesmodell verlangt im Vergleich zu den bekannten Landesgrundsteuermodellen mehr Daten, die zur Berechnung der Grundsteuerwerte notwendig sind. Auf Grundstückseigentümer kommen daher komplizierte bürokratische Prozesse wie das Ertragswertverfahren oder das Sachwertverfahren zu. Denn Berechnungsparameter rund um Normalherstellungskosten, Umrechnungskoeffizienten oder Vervielfältiger sind dem normalen Eigentümer nicht einhellig bekannt.

Die Grundsteuerreform hat mit ihren Sonderwegen in unserem föderalen System einen Flickenteppich bei der Grundsteuer geschaffen. In diesem Kontext ist es auch nicht empfehlenswert, die in den Ländermodellen erforderlichen Daten nach einem Minimalprinzip aufzubereiten. Unternehmen und Eigentümer müssen sich bei dieser undurchsichtigen Lage fragen, inwiefern sie die Datenbeschaffung und Aufbereitung angehen. Aus diesem Grund sollten sich vor allem Unternehmen auch im Sinne einer Kostenoptimierung bereits am Anfang des Projekts die Frage stellen, in welchem Umfang und zu welchem Zweck die Datenaufbereitung erfolgen soll.

Die Uhr tickt für Städte und Gemeinden

Der Gesetzgeber wollte mit der Grundsteuerreform erreichen, dass die Messzahlen möglichst genau an das vorherige Niveau heranreichen. In diesem Zusammenhang müssen Städte und Gemeinden anhand der festgesetzten Messbeträge bis 2024 ermitteln, welche Hebesatzanpassungen die Aufkommensneutralität gewährleisten und zugleich das Steuersubstrat sichern. Doch mit einer Feststellungserklärung von den Finanzverwaltungen ist bis Mitte 2022 nicht zu rechnen. Die Uhr tickt insofern für Städte und Gemeinden, damit diese ab dem 1.1.2025 nicht mit Schätzbescheiden arbeiten oder sogar die Grundsteuer entfiele.

Ein weiterer Konfliktpunkt besteht zwischen dem Bund und den Ländern hinsichtlich der elektronischen Übermittlung von Feststellungserklärungen, die für das Bundesmodell zwingend sein sollen. Denn für die Ländermodelle ist dieser Punkt noch ungewiss. Der Freistaat Bayern hält hier zum Beispiel die Möglichkeit weiter offen, dass die Abgabe der Erklärung in Papierform erfolgen kann.

Das Ländermodell von Baden-Württemberg beispielsweise erscheint im Vergleich zum Bundesmodell deutlich "massentauglicher". Die Massentauglichkeit einzelner Ländermodelle – wie dem in Baden-Württemberg – geht auch damit einher, dass diese auf turnusmäßige Neubewertungen verzichten. Das Bundesmodell sieht stattdessen eine regelmäßige Neubewertung vor, die alle 7Jahre stattfindet. Auf die Ländermodelle wartet hingegen noch das Dilemma, dass deren Verfassungsmäßigkeit in Frage steht und die Urteilsverkündung des Bundesverfassungsgerichts noch aussteht.

Der Autor: Mehdi Hasbelaoui ist Steuerberater und Manager im Bereich Tax Technology & Transformation bei EY.