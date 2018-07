CDs mit Daten von Steuersündern sind für den Fiskus lukrativ. Bild: MEV Verlag GmbH, Germany

Mehr als 13.000 Selbstanzeigen wurden in Baden-Württemberg seit dem Auftauchen diverser Daten-CDs aus der Schweiz und Liechtenstein erstattet.

Finanzminister Nils Schmid (SPD) erneuerte angesichts dieser Zahl seine Forderung nach einer Ausweitung der Strafverfolgung von Steuersündern. Einen entsprechenden Gesetzesantrag des Bundesrates, den Baden-Württemberg eingebracht hatte, hatte der Bundestag mit den Stimmen der schwarz-gelben Koalition in der Nacht zum Freitag abgelehnt.

Steuerrecht und Steuerstrafrecht passten nicht zusammen, sagte Schmid. Für eine wirksame Selbstanzeige müsse der Steuerhinterzieher bislang in der Regel nur Informationen zu den letzten 5 Jahren liefern, sagte Schmid laut einer am Sonntag in Stuttgart verbreiteten Mitteilung. Die Finanzämter hingegen könnten hinterzogene Steuern rückwirkend über bis zu zehn Jahren festsetzen.

Nur bei besonders schweren Steuerstraftaten, die in der Regel ab einem Betrag von 50.000 EUR in Betracht kommen, reichten die Erklärungspflichten aber zehn Jahre zurück, so Schmid. Im Schnitt gehe es bei den bislang eingegangenen Selbstanzeigen aber um hinterzogene Steuern von 26.000 EUR.