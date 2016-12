18.07.2012 | Schweizer Bankdaten

Steuer-CDs aus der Schweiz sind für NRW häufig interessant

Bild: Haufe Online Redaktion

Trotz heftiger Proteste der Schweizer Regierung hat die Landesregierung von Nordrhein-Westfalen nach "Bild"-Informationen eine weitere Steuersünder-Datei einer großen Schweizer Bank erworben.

Der Kauf sei in dieser Woche erfolgt, berichtet die Zeitung. Es handele sich um einen Datenträger mit Bankauszügen von deutschen Staatsbürgern, die ihr Geld in die Schweiz geschafft hätten. Den Ankauf habe die Steuerfahndung Wuppertal erledigt.

Das nordrhein-westfälische Finanzministerium wollte den Bericht wie auch im Fall der Steuer-CD vom vergangenen Wochenende weder bestätigen noch dementieren. "Dem Land NRW werden immer wieder Daten angeboten", zitierte "Bild" Ministeriums-Sprecherin Ingrid Herden. "Wir prüfen dann, ob die Daten werthaltig sind und entscheiden."

Am Wochenende war berichtet worden, dass Nordrhein-Westfalen eine CD mit Daten von 1.000 möglichen deutschen Steuerhinterziehern aus der Schweiz gekauft habe. Dafür sollen 3,5 Millionen Euro geflossen sein. Den Berichten zufolge handelt es sich hierbei um Daten von Kunden der Privatbank Coutts in Zürich, einer Tochter der Royal Bank of Scotland.