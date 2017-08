In Schleswig-Holstein höchster Steuersatz Bild: MEV Verlag GmbH, Germany

Schleswig-Holstein wird Spitzenreiter bei der Grunderwerbsteuer in Deutschland und verteuert damit erneut den Kauf von Grundstücken.

Der Satz soll zum 1. Januar 2014 von 5 auf 6,5 Prozent steigen, beschloss das Kabinett am Dienstag in Kiel. Bisher steht das Saarland mit 5,5 Prozent ganz oben. In Schleswig-Holstein war die Grunderwerbsteuer erst 2012 von 3,5 auf 5 Prozent gestiegen, um die Einnahmen des Landes zu erhöhen. Die Steuer sei die einzige relevante Möglichkeit des Landes, die eigene Einnahmesituation zu beeinflussen, erklärte Finanzministerin Monika Heinold (Grüne).