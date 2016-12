Gebäudesanierung: Bundesregierung ruft Vermittlungsausschuss an

Am 13. Dezember 2012 hat der Deutsche Bundestag in zweiter und dritter Lesung dem Mietrechtsänderungsgesetz zugestimmt. Dabei wurden auch sehr kurzfristig eingebrachte Änderungen beschlossen. So soll es nun die Möglichkeit geben, regionale Kappungsgrenzen einzuführen. Darüber hinaus kann die Mietminderung während einer Modernisierungsmaßnahme nur ausgeschlossen werden, wenn der Endenergiebedarf sinkt. Die Wohnungswirtschaft kritisierte den Beschluss.

