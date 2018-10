Politik: Wirtschaftsminister will mehr in Gebäudesanierung investieren

Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel will einen Teil des Zehn-Milliarden-Investitionsprogramms für mehr Klimaschutz verwenden. Man müsse jetzt vor allem in Bereiche investieren, die für Wachstum stehen: Das seinen zuallererst Energieeffizienz und Gebäudesanierung, sagte der Minister in Berlin. Weiter