Nicht wenige Deutsche sind Eigentümer eines Ferienhauses oder einer Ferienwohnung in Frankreich. Achtung: Die französische Regierung brachte jetzt einen Gesetzesentwurf heraus, der eine Steuerzahlung auf Immobilien von Ausländern vorsieht.

Der geplante Gesetzesentwurf ist Teil der französischen Steuerreform und muss noch vom französischen Parlament verabschiedet werden.

Tritt die Neuregelung für Immobilien von Ausländern, die in Frankreich Eigentümer einer Zweitwohnung sind, in Kraft, werden Steuern in Höhe von 20 Prozent des Mietwerts fällig.

Ob die Wohnung nicht vermietet wird, spielt dabei keine Rolle. Das französische Finanzamt wird davon unabhängig einen Mietwert schätzen und die Steuern dementsprechend festsetzen.

Eigentümer einer Zweitwohnung in Frankreich, sollten gegen den französischen Steuerbescheid mit einem Einspruch vorgehen. Die Gerichte werden wohl in den nächsten Jahren klären müssen, ob eine solche Steuer für Bürger der EU nicht gegen den Freizügigkeitsgedanken verstößt.