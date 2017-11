Die FDP schlägt eine Reform der Erbschaftsteuer vor. Bild: www.fdp.de

Auf ihrem Sonderparteitag in Nürnberg nahmen die Liberalen am Samstag in ihr Wahlprogramm die Forderung auf, die Erbschaftsteuer zu vereinfachen, ohne dass der Fiskus dabei auf Einnahmen verzichten muss.

So soll eine einheitliche Bemessungsgrundlage nach dem Verkehrswert zusammen mit moderaten Steuersätzen und Freibeträgen gesetzlich verankert werden. Das soll vor allem Inhabern mittelständischer Firmen dabei helfen, wenn ihre Kinder den Betrieb übernehmen. "Bei jeder Unternehmensnachfolge muss die Erbschaftsteuer aus den Erträgen erwirtschaftet werden können."