Informationsaustausch soll erweitert werden Bild: beermedia - Fotolia

In einem ersten Schritt vereinbarten Bundesfinanzminister Schäuble und seine Amtskollegen aus Frankreich, Großbritannien, Italien und Spanien, den automatischen Informationsaustausch zu Kapitaleinkünften über die EU-Zinsrichtlinie hinaus zu erweitern.

Deutschland sowie vier weitere EU-Länder verschärfen den Kampf gegen Steuerbetrug. Wie das Finanzministerium am Dienstag in Berlin weiter mitteilte, werden die fünf Staaten dazu ein Pilotprojekt auf den Weg bringen. Nähere Details dazu wurden zunächst nicht genannt.

In einem gemeinsamen Brief an die EU-Kommission äußerten die fünf Minister zudem die Erwartung, dass sich weitere EU-Staaten anschließen. Ziel sei ein erweiterter automatischer Informationsaustausch als neuer Standard in der EU. Auch müsse der Revisionsvorschlag zur EU-Zinsrichtlinie bald verabschiedet werden.

In der EU liefern die meisten Länder deutschen Steuerbehörden automatisch Informationen über Zinseinkünfte von Bundesbürgern in ihren Ländern. Luxemburg und Österreich setzten Ausnahmen durch.

Ende Februar hatten Deutschland und die USA ein Abkommen zur Förderung der Steuerehrlichkeit bei grenzüberschreitenden Transfers unterzeichnet. Es beruht auf dem zusammen mit Frankreich, Italien, Spanien und Großbritannien mit den USA ausgehandelten Modell. Deutschland verpflichtet sich, von hier ansässigen Finanzinstituten Informationen über für US-Kunden geführte Konten zu erheben und der US-Behörde zur Verfügung zu stellen. Im Gegenzug verpflichteten sich die USA, deutschen Steuerbehörden Informationen über Zins- und Dividendeneinkünfte zur Verfügung zu stellen.

Die USA verpflichten sich den Angaben zufolge zudem, alle in Deutschland ansässigen Finanzinstitute von der Pflicht auszunehmen, mit der US-Steuerbehörde Vereinbarungen abschließen zu müssen, um in den USA Quellensteuern unter dem "FATCA-Gesetz" zu vermeiden. Mit dem Gesetz ("Foreign Account Tax Compliance Act/FATCA") vom März 2010 nimmt der amerikanische Fiskus Steuerbetrüger weltweit ins Visier.