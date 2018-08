Neuordnung der Finanzbeziehungen: Bei Neuordnung von Finanzen und Solidaritätszuschlag keine Steuererhöhung

Die von Bund und Ländern geplante Neuordnung der Finanzbeziehungen und des Solidaritätszuschlages ab 2020 soll nicht zu Steuererhöhungen führen. "Am Ende wird es keine Mehrbelastungen der Steuerzahler geben", hieß es am Montag in Berlin im BMF. Weiter