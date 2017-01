05.11.2012 | Bundesrat

Beherbergungsleistungen werden ermäßigt besteuert

Bild: Michael Bamberger

Hoteliers müssen vorerst keine Abschaffung des umstrittenen Steuerprivilegs befürchten.

Die SPD-geführten Länder Schleswig-Holstein, Bremen und Nordrhein-Westfalen scheiterten am Freitag im Bundesrat mit dem Vorstoß für eine Abschaffung des Anfang 2010 eingeführten ermäßigten Mehrwertsteuersatzes für Beherbergungsleistungen. Eine Empfehlung der Bundesrats-Ausschüsse, einen entsprechenden Gesetzentwurf aus Kiel in den Bundestag einzubringen, fand in der Länderkammer keine Mehrheit.

Die Subvention war von der schwarz-gelben Koalition als eine der ersten Maßnahmen eingeführt worden. Sie kostet den Staat jährlich eine Milliarde Euro.