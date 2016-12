Schäubles Steuer-Abteilungsleiter geht

13.04.2012 | Finanzverwaltung

Im BMF muss ein weiterer Spitzenposten neu besetzt werden. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur wird der Leiter der Steuerabteilung, Albert Peters, abgelöst.

Minister Wolfgang Schäuble (CDU) habe entschieden, die Leitung der Steuerabteilung in andere Hände zu legen, hieß es am Donnerstag in Berlin. Nähere Angaben zur Abberufung des Sozialdemokraten, der unter anderem die schwarz-gelben Steuerpläne durchsetzen sollte, wurden nicht genannt. Zur Nachfolge von Peters wurden keine Angaben gemacht.