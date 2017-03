NRW-Steuerfahnder erzielen Mehrergebnis in Milliardenhöhe

24.03.2017 | Finanzministerium NRW

Betriebsprüfungen und Steuerfahnder können in NRW erfolgreiche Resultate präsentieren.

Steuerfahnder und Betriebsprüfer haben für NRW zehn Prozent der Gesamtsteuereinnahmen in 2016 durch Mehrergebnisse erzielen können.

Das Finanzministerium NRW berichtet, dass in fast 5.000 Prüfungen der Steuerfahnderinnen und Steuerfahnder ein Mehrergbnis von gut einer Milliarde EUR für das Bundesland erzielt wurde. Es wurden Freiheitsstrafen von den Gerichten in Höhe von 398 Jahren verhängt. Außerdem gibt das Ministerium bekannt, dass von 53,7 Milliarden EUR Gesamtsteuereinnahmen in NRW in 2016 zehn Prozent aus Steuerfahndung und Betriebsprüfung (Mehr dazu in Ihrem Produkt Haufe Index 1845044) resultieren.

Finanzministerium NRW, Pressemitteilung v. 22.3.2017