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Ländergruppeneinteilung ab 1.1.2025

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Haufe Online Redaktion
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Bild: Pixabay/Alexa

Die Finanzverwaltung hat die Ländergruppeneinteilung überarbeitet. Die Änderungen gelten ab dem VZ 2026.

Ländergruppeneinteilung zur Berücksichtigung ausländischer Verhältnisse

Für die steuerliche Berücksichtigung von Sachverhalten, die ausländische Verhältnisse betreffen, wurde die Ländergruppeneinteilung überarbeitet. Gegenüber der Ländergruppeneinteilung zum 1.1.2024 wurden die Änderungen hervorgehoben.

BMF, Schreiben v. 2.12.2025,  IV C 3 - S 2285/00019/007/068

 

Schlagworte zum Thema:  Internationales Steuerrecht
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