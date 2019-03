Reform Krankenkassen-Finanzierung: individuelle Zusatzbeiträge

Bild: Haufe Online Redaktion Krankenkassen sollen ab 2015 individuelle Zusatzbeiträge erheben

Noch ist der Beitragssatz in der GKV einheitlich. Doch die Bundesregierung will die individuellen Zusatzbeiträge der Krankenkassen rasch einführen. Die Krankenkassenbeiträge dürften dann bald steigen. Was kostet Krankenversicherung künftig?