Erheben Krankenkassen einen Zusatzbeitrag, müssen ihre Mitglieder darüber in einem extra Schreiben informiert werden. Dies gelte auch bei einer Erhöhung.

Erheben Krankenkassen einen Zusatzbeitrag, müssen ihre Mitglieder darüber in einem extra Schreiben informiert werden. Dies gelte auch bei einer Erhöhung.

Wenn eine Kasse mit ihren Beiträgen über dem Durchschnitt liegt, soll sie zudem ihre Versicherten auf die günstigere Konkurrenz hinweisen müssen - dies geht aus einem Änderungsantrag für das neue Finanzierungsgesetz der Kassen hervor.

Spahn: Preis-Wettbewerb bei den Krankenkassen ist gewollt

Der Antrag solle am 4.6.2014 im Gesundheitsausschuss des Bundestages beschlossen werden. Auch eine Aufklärung über das Sonderkündigungsrecht der Mitglieder sei vorgesehen. Der CDU-Gesundheitsexperte Jens Spahn begrüßte die Einigung in der Koalition: «Wir wollen auch in Zukunft einen Preis-Wettbewerb bei den Krankenkassen.»

Änderungen ab 1.1.2015

Mit dem GKV-Finanzstrukturgesetz, das Anfang 2015 in Kraft treten soll, bekommen die Kassen faktisch ihre Beitragsautonomie zurück. Je nach eigener Finanzlage können sie Zusatzbeiträge bei ihren Mitgliedern einfordern, die anteilig vom Einkommen erhoben werden. Die pauschalen Zusatzbeiträge gehören dann der Vergangenheit an.

Vergleichsportal beim Spitzenverband der Krankenkassen

Für maximale Transparenz soll der Spitzenverband der Kassen künftig im Internet ein Vergleichsportal betreiben, aus dem hervorgeht, welche Krankenkasse einen Zusatzbeitrag in welcher Höhe erhebt. Das gehe aus Änderungsanträgen der Koalitionsfraktionen zum laufenden Gesetzesvorhaben hervor.