Arbeitsmarkt: Die Arbeitslosenzahlen August 2013

Anhaltende Sommerflaute auf dem Arbeitsmarkt: Die Arbeitslosigkeit ist im August im erneut leicht angestiegen, trotzstabiler Entwicklung am Arbeitsmarkt insgesamt.

"Die Arbeitslosigkeit ist im August 2013 im Zuge der Sommerpause angestiegen. Insgesamt entwickelt sich der deutsche Arbeitsmarkt stabil.", sagte der Vorstandsvorsitzende der Bundesagentur für Arbeit (BA), Frank-J. Weise, am 31.8.2013 in Nürnberg anlässlich der monatlichen Pressekonferenz.

Die Arbeitsmarktzahlen im August:

Arbeitslosenzahl + 32.000 auf 2.946.000 Arbeitslosenzahl (im Vorjahresvergleich) + 41.000 Arbeitslosenquote (gegenüber Vormonat) unverändert bei 6,8 %

Arbeitslosigkeit, Unterbeschäftigung und Erwerbslosigkeit

Im Zuge der anhaltenden Sommerpause hat die Arbeitslosigkeit von Juli auf August 2013 um 32.000 auf 2.946.000 zugenommen. Saisonbereinigt hat sich die Arbeitslosigkeit im Vergleich zum Vormonat um 7.000 erhöht. Im Vergleich zum Vorjahr waren 41.000 Menschen mehr arbeitslos gemeldet. Der Anstieg im August hängt auch damit zusammen, dass Arbeitsmarktpolitik weniger entlastet hat.

Die Unterbeschäftigung belief sich im August 2013 auf 3.868.000 Personen, 6.000 weniger als im Vorjahr. Dass die Unterbeschäftigung im Vorjahresvergleich weiter rückläufig ist, die Arbeitslosigkeit sich jedoch erhöht hat, hängt damit zusammen, dass weniger Menschen an arbeitsmarktpolitischen Programmen teilnehmen und insbesondere die Förderung der Selbstständigkeit zurückgegangen ist.

Die nach dem ILO-Erwerbskonzept vom Statistischen Bundesamt ermittelte Erwerbslosigkeit betrug im Juli 2,28 Mio. und die Erwerbslosenquote lag bei 5,4 %.

Entwicklung in der Arbeitslosenversicherung

Im Bereich der Arbeitslosenversicherung (SGB III) waren im August 956.000 Menschen arbeitslos gemeldet. Im Vergleich zum August 2012 ergibt sich ein Anstieg von 46.000. Insgesamt 870.000 Personen erhielten im August Arbeitslosengeld; 34.000 mehr als im Vorjahr.

Entwicklung in der Grundsicherung

Die Zahl der Bezieher von Arbeitslosengeld II in der Grundsicherung (SGB II) lag im August 2013 bei 4.423.000. Gegenüber August 2012 war dies ein Rückgang von 9.000 Personen. 8,3 % der in Deutschland lebenden Personen im erwerbsfähigen Alter sind hilfebedürftig. In der Grundsicherung waren 1.990.000 Menschen arbeitslos gemeldet, 6.000 weniger als im Vorjahr.

Erwerbstätigkeit und sozialversicherungspflichtige Beschäftigung

Erwerbstätigkeit und sozialversicherungspflichtige Beschäftigung sind weiter gewachsen. Der Anstieg ist jedoch schwächer als in den letzten Monaten.

Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes ist die Zahl der Erwerbstätigen im Juli gegenüber dem Vorjahr um 218.000 auf 41,91 Mio. gestiegen. Die sozialversicherungspflichtige Beschäftigung hat nach der Hochrechnung der BA im Juni gegenüber dem Vorjahr um 348.000 auf 29,27 Mio. Personen zugenommen.

Die sozialversicherungspflichtige Beschäftigung wächst mit Ausnahme von Sachsen-Anhalt in allen Bundesländern. Auch die Betrachtung nach Branchen zeigt fast ausschließlich Zuwächse – insbesondere bei den Wirtschaftlichen Dienstleistungen (ohne Zeitarbeit) und im Gesundheits- und Sozialwesen. Abnahmen gab es vor allem in der Zeitarbeit.