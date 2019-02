Arbeitsmarkt: Die Arbeitslosenzahlen April 2013

Die aktuelle Entwicklung am Arbeitsmarkt war im April eher gedämpft. Die Arbeitslosigkeit stieg saisonal bedingt leicht an.

„Der deutsche Arbeitsmarkt zeigt sich insgesamt weiter in einer guten Grundverfassung, die aktuelle Entwicklung ist allerdings eher gedämpft.“, sagte der Vorstandsvorsitzende der Bundesagentur für Arbeit (BA), Frank-J. Weise, am 30.4.2013 in Nürnberg anlässlich der monatlichen Pressekonferenz.

Die Arbeitsmarktzahlen im April:

Arbeitslosenzahl - 78.000 auf 3.020.000 Arbeitslosenzahl (im Vorjahresvergleich) + 57.000 Arbeitslosenquote (gegenüber Vormonat) - 0,2 Prozentpunkte auf 7,1 %

Arbeitslosigkeit, Unterbeschäftigung und Erwerbslosigkeit

Im April ist die Arbeitslosigkeit gesunken, gegenüber März um 78.000 auf 3.020.000. Der Rückgang fiel geringer aus als sonst im April, was mit den witterungsbedingten Einschränkungen in diesem Jahr zusammenhängt. Saisonbereinigt ist die Arbeitslosigkeit im Vergleich zum Vormonat daher um 4.000 angestiegen. Im Vergleich zum Vorjahr waren 57.000 Menschen mehr arbeitslos gemeldet.

Die Unterbeschäftigung, die auch Personen erfasst, die an entlastenden Maßnahmen der Arbeitsmarktpolitik teilnehmen, belief sich im April 2013 auf 3.989.000 Personen. Das waren 7.000 weniger als vor einem Jahr. Die Unterbeschäftigung sank im Vorjahresvergleich – im Gegensatz zur Arbeitslosigkeit. Insbesondere ging die Förderung der Selbständigkeit zurück.

Die vom Statistischen Bundesamt ermittelte Erwerbslosigkeit betrug im März 2,37 Mio., die Erwerbslosenquote lag bei 5,6 %.

Entwicklung in der Arbeitslosenversicherung

Im Bereich der Arbeitslosenversicherung (SGB III) waren im April 1.001.000 Menschen arbeitslos gemeldet. Im Vergleich zum April 2012 ergibt sich ein Anstieg von 109.000. Die Arbeitslosigkeit in der Arbeitslosenversicherung liegt seit knapp einem Jahr über dem Vorjahresniveau. Insgesamt 961.000 Personen erhielten im April Arbeitslosengeld; 123.000 mehr als vor einem Jahr.

Entwicklung in der Grundsicherung

Die Zahl der Bezieher von Arbeitslosengeld II in der Grundsicherung (SGB II) lag im April bei 4.452.000. Gegenüber April 2012 war dies ein Rückgang von 55.000 Personen. 8,3 % der in Deutschland lebenden Personen im erwerbsfähigen Alter sind hilfebedürftig. In der Grundsicherung waren 2.019.000 Menschen arbeitslos gemeldet, 52.000 weniger als vor einem Jahr.

Erwerbstätigkeit und sozialversicherungspflichtige Beschäftigung

Trotz konjunktureller Schwäche haben Erwerbstätigkeit und sozialversicherungspflichtige Beschäftigung im Vorjahresvergleich zugenommen. Die Zahl der Erwerbstätigen ist im März gegenüber dem Vorjahr um 300.000 auf 41,53 Mio. gestiegen. Die sozialversicherungspflichtige Beschäftigung wächst in den meisten Bundesländern. Nahezu alle Branchen zeigen Zuwächse – insbesondere bei den Wirtschaftlichen Dienstleistungen (ohne Zeitarbeit), im Gesundheits- und Sozialwesen sowie im Verarbeitenden Gewerbe. Abnahmen gab es in der Zeitarbeit.

Arbeitskräftenachfrage

Die Arbeitskräftenachfrage ging im April zurück. 441.000 Arbeitsstellen waren bei der BA gemeldet, 58.000 weniger als vor einem Jahr. Besonders gesucht sind zurzeit Fachleute in den Bereichen Mechatronik, Energie und Elektro, Metall-, Maschinen- und Fahrzeugbau sowie Verkauf und Gesundheit.