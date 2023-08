Rentenversicherung: Rentenreform: Rentenbeitrag soll durch Aktienrücklage gestützt werden

Millionen Babyboomer im Rentenalter setzen die Sozialkassen unter Druck. Deshalb will die Ampel-Koalition mit ihrer nächsten Rentenreform Neuland betreten. Am Rentenalter will der zuständige Minister nicht rütteln. Weiter