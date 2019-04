Knigge am Arbeitsplatz: Beim Niesen die linke Hand heben

Es ist Grippe- und auch Pollenzeit. Ein Niesen lässt sich kaum vermeiden. Knigge gibt Tipps zum Umgang mit dem Niesen.

Müssen Mitarbeiter im Büro niesen, sollten sie immer die linke Hand vors Gesicht halten - und nicht die rechte. «Denn die rechte Hand nimmt man zur Begrüßung», erklärt die Etikette-Expertin Karin Hallinger. Die Etiketteregeln sähen deshalb vor, diese Hand möglichst sauber zu halten.

Was sagt Knigge zum Meeting?

Müssen Arbeitnehmer in einem Meeting niesen, sollten sie auf keinen Fall in Richtung des Chefs ihr «Hatschi» trompeten. «Das kommt noch aus Zeiten in denen es einen König gab», erklärt Hallinger. Könige habe man auch nicht angeniest. Dahinter stecke der Gedanke, dass es weniger schlimm für die Gemeinschaft ist, wenn ein Rangniedrigerer wegen Krankheit ausfällt.

Utensilien nicht auf dem Tisch präsentieren

Nasensprays, Tabletten und Salben lassen Arbeitnehmer im Büro auf jeden Fall in der Tasche. «So etwas auf den Tisch zu stellen, ist unmöglich», sagt Hallinger. Denn Krankheiten seien kein angenehmes Thema - die Kollegen sollten deshalb nach Möglichkeit damit nicht belästigt werden.