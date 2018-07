Arbeiten bis ins hohe Alter und trotzdem reicht das Geld nicht. Bild: Haufe Online Redaktion

Die Chancen für ältere Arbeitslose auf dem Arbeitsmarkt sind schlecht. Folglich rutschen immer mehr in Hartz IV ab. Zudem wird seit Beginn 2012 die Rente mit 67 stufenweise eingeführt.

Immer mehr ältere Arbeitslose finden keine neue Stelle und müssen dann von Hartz IV leben. Nach einem Zeitungsbericht v. 22.12.2012 waren im November rund 291.000 Empfänger von Hartz IV über 55 Jahre registriert. Das sind 40.000 mehr als noch ein Jahr zuvor und ein Zuwachs von 16 %. Die Zeitung beruft sich auf offizielle Zahlen der Bundesagentur für Arbeit (BA).

Auch stieg die Zahl der über 55 Jahre alten Arbeitslosen binnen eines Jahres um 3,8 % auf 534 000 an. Dagegen hat sich die Arbeitslosigkeit insgesamt im Vorjahresvergleich nur um 1,4 % erhöht.

Demografischer Wandel zeigt sich auch bei Arbeitslosen

Eine BA-Sprecherin machte dafür zum demografische Gründe verantwortlich. «So wie die Belegschaften in den Betrieben altern, so altern auch die Arbeitslosen.» Zum anderen sei es aber auch eine Tatsache, dass der Arbeitsmarkt für Ältere sehr schwierig sei. Ältere Erwerbslose hätten schlechtere Chancen, wieder in Arbeit zu kommen.

Forderung nach Mindestlohn

Katrin Göring-Eckardt, Spitzenkandidatin der Grünen für die Bundestagswahl 2013, sagte am 23.12.2012: «Es ist absurd und unverantwortlich, dass sich Union und FDP weiter einem echten Mindestlohn verweigern. Dadurch sind die Bürgerinnen und Bürger doppelt die Dummen: Die einen können von ihrer Arbeit nicht leben und müssen als Bittsteller zum Staat, die anderen müssen mit ihren Steuern die beschämenden Niedriglöhne in vielen Bereichen auch noch subventionieren.»

Der Parteichef der Linken, Bernd Riexinger, sagte: «Da werden Milliarden verpulvert, um Hungerlöhne aufzufüllen.» Seit dem Hartz IV-Start im Jahr 2005 seien bereits mehr als 70 Mrd. EUR für Aufstocker ausgegeben worden.

Echtzahlen noch höher, dazu kommen Aufstocker

Die Sozialpolitikerin der Linken, Sabine Zimmermann, sagte, das tatsächliche Ausmaß der Arbeitslosigkeit von Älteren werde durch die gesetzlichen Statistik-Vorgaben kaschiert. So würden fast 118.000 arbeitslose Hartz IV-Empfänger im Alter von über 58 Jahren nicht mehr mitgezählt, weil sie von den Jobcentern ein Jahr lang kein Arbeitsangebot bekommen hätten.

Nach einer Antwort des Arbeitsministeriums auf eine parlamentarische Anfrage der Linken haben im Vorjahr mehr als 1,21 Mio. Niedrigst-Verdiener zusätzliche Hartz IV-Leistungen zum Lebensunterhalt bekommen. Wie die «Passauer Neue Presse» am 22.12.2012 unter Berufung auf die Antwort berichtet, wurden an die sogenannten Aufstocker 10,73 Mrd. EUR ausgezahlt.