Hartz IV: Hartz IV-Empfänger werden auf Trab gebracht

Das Jobcenter macht älteren Hartz IV-Empfängern Beine.

Körperlich aktiv werden, statt träge vor dem Fernseher zu sitzen: In 2 Jobcentern werden Langzeitarbeitslose mit Schrittzählern zu mehr körperlicher Bewegung animiert.

Das Jobcenter in der Stadt Brandenburg/Havel hat 18 ältere Hartz IV-Bezieher mit Schrittzählern ausgestattet. Diese Geräte sollen 40 Tage lang jeden Schritt der Betroffenen aufzeichen, berichtete Bundesagentur-Sprecherin Anja Huth am 5.12.2012 in Nürnberg. Dem Teilnehmer mit der längsten absolvierten Gesamtstrecke winkt ein Preis. Bereits vor 2 Monaten hatte das benachbarte Jobcenter Havelland eine ähnliche Aktion gestartet. «Das Feedback auf die Aktion war bei den Teilnehmern sehr positiv», betonte Huth.

Zwiespältiges Feedback zu den Aktionen

Während Berliner Sozialpolitiker die Aktion am 5.12.2012 als diffamierend und «völlig daneben» kritisierten, kam von Brandenburgs Arbeitsminister Günter Baaske (SPD) Lob. «Fakt ist: Wer rastet, der rostet», sagte Baaske der dpa. «Wenn Langzeitarbeitslose durch diese Aktion fit werden und Ehrgeiz entwickeln, soll es mir recht sein.» Sie finde die Idee weder besonders originell noch wirksam, sagte Berlins dagegen Arbeitssenatorin Dilek Kolat. «Nach meinem Eindruck sind die allermeisten Arbeitslosen beweglich genug.»

Aktion ist in ein Gesamtkonzept eingebettet

Die Schrittzähler-Aktion sei Teil des Programms «50plus», bei der ältere Langzeitarbeitslose auch mit betrieblichen Praktika auf eine Rückkehr ins Arbeitsleben vorbereitet werden, so die BA-Sprecherin. «Ein Ansatz des Programms ist auch die Gesundheitserziehung.» Untersuchungen hätten gezeigt, das viele Langzeitarbeitslose unter Bewegungsmangel litten. Die Schrittzähler-Aktion solle Betroffene dazu ermuntern, mal wieder längere Spaziergänge zu unternehmen. «Nur wer sich körperlich gut fühlt, nimmt aktiv an der Vermittlung auf eine Arbeitsstelle teil», meinte die BA-Sprecherin.