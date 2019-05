Fitness-Tipps: Büro-Übungen gegen Nackenschmerzen, Mausarm & CO

Wer zu lange in den Bildschirm schaut, bekommt gerötete Augen

Wer täglich im Büro schuftet, kennt das Problem: Nach Feierabend schmerzen Nacken oder Rücken, mancher klagt auch über einen Mausarm. Ursache ist oft mangelnde Bewegung. Gegen Nackenverspannung, Mausarm, gerötete Augen und Rückenschmerzen helfen 4 einfache Übungen!

Einige einfache Fitness-Übungen fürs Büro zum Nachmachen gegen typische Beschwerden - vom Mausarm bis zur Nackenverspannung empfiehlt der Präsident des Verbands Deutscher Betriebs- und Werksärzteempfahl, Wolfgang Panter. Denn gegen Verspannungen nach Feierabend gibt es ein Rezept!

Anspannungsübungen gegen Nackenverspannungen

Den Kopf nach 8 Stunden im Büro in den Nacken zu legen, ist für viele mit Schmerzen verbunden. Dagegen helfen die sogenannten isometrischen Anspannungsübungen. Dafür wird zunächst die linke Hand flach aufs linke Ohr gelegt und kräftig gegen den Kopf gedrückt. Der Kopf darf sich dabei nicht bewegen. Dann das Ganze mit der rechten Hand und dem rechten Ohr wiederholen. Die Übung sollte pro Tag einmal für 2 oder 3 Minuten gemacht werden. Das lockere die Nackenmuskeln.

Massageball kneten gegen Mausarm

Viele kennen das Problem - am Abend zieht es bei Rechtshändern meist im rechten Arm und in der rechten Schulter. Bei Linkshändern ist es meist genau andersherum. Das Problem ist meist die Maus-Benutzung. "Wer ständig diese Probleme hat, sollte die Maus wechseln", riet Panter. Als Fitness-Übung für den Alltag empfahl er, sich einen Massageball auf den Schreibtisch zu legen - und diesen immer wieder zu kneten. Der Ball mit den Stoppeln aus Kunststoff stärke die Armmuskeln und lockere sie. Den Ball nehmen Arbeitnehmer am besten mehrmals täglich zur Hand.

Entspannungs-Augenblicke gegen gerötete Augen

Der Grund für trockene oder gerötete Augen ist häufig, dass Arbeitnehmer zu lange auf den Bildschirm starren. Mindestens einmal pro Stunde lassen Arbeitnehmer ihre Augen am besten für ein paar Minuten durch den Raum schweifen. Das entspanne die Augen - und Arbeitnehmer zwinkern automatisch mehr. Das befeuchte die Augen.

Bewegung gegen Rückenschmerzen

Neben Nacken- spüren viele Büroarbeiter auch Rückenschmerzen. Sie können Berufstätige vermeiden, indem sie regelmäßig Sport machen (s. News v. 22.7.2013). Gut für die Wirbelsäule seien etwa Yoga-Kurse. Im Alltag helfe vor allem viel Bewegung. Die Fitness-Übung für den Alltag lautet: "Nicht alles im Griffbereich am Schreibtisch haben", empfahl Panter. Er selbst hat sein Telefon im Büro etwa so aufgestellt, dass er 5 oder 6 Schritte laufen muss, um den Hörer abzunehmen. Gut sei es deshalb, Drucker, Kopierer oder auch Aktenschränke so aufzustellen, dass Arbeitnehmer immer ein paar Schritte gehen müssen.

Weitere Informationen zu Rücken- und Nackenschmerzen finden Sie in der Serie Volkskrankheiten.