Bild: Corbis Trotz guter Lage am Arbeitsmarkt geht die Zahl der Kinder mit Hartz IV-Leistungen nur leicht zurück.

Trotz guter Lage am Arbeitsmarkt ist die Zahl der Kinder mit Hartz IV-Leistungen in den vergangenen Jahren nur leicht zurückgegangen. Mehr als 1,5 Millionen Kinder in Deutschland sind aktuell auf Hartz IV angewiesen. In den meisten Fällen haben Mutter oder Vater sogar einen Job.