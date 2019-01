THE JOB OF MY LIFE soll Jugendliche nach Deutschland locken

Die Bundesregierung und die Bundesagentur für Arbeit starten mit "THE JOB OF MY LIFE" eine gemeinsame Aktion gegen die Jugendarbeitslosigkeit im Süden der EU.

Am 28.1.2013 ist eine neue Homepage mit Angeboten für arbeitslose junge Menschen aus den EU-Staaten ins Internet gestellt worden. Interessierte können sich dort über offene Ausbildungsplätze in Deutschland informieren. Es werden Informationen zu Sprachangeboten und Umzugs- und Bewerbungshilfen angeboten. Regierung und Bundesagentur für Arbeit (BA) wollen damit einen Beitrag zur Bekämpfung der hohen Jugendarbeitslosigkeit vor allem im Süden der EU leisten.

Jugendarbeitslosigkeit in Südeuropa bei 50 %

BA-Vorstandsmitglied Raimund Becker erwartet, dass im Startjahr 2013 «ein paar hundert» Jugendliche aus EU-Staaten auf diesem Weg in Deutschland eine Lehrstelle finden. «Das wäre schon anspruchsvoll», sagte er am 28.1.2013 in Berlin. In der EU gibt es insgesamt 7,5 Mio. junge Menschen ohne Arbeits- oder Ausbildungsplatz. In Spanien und Portugal ist es jeder 2. Jugendliche arbeitslos. In Deutschland, Österreich und den Niederlanden liegt die Jugendarbeitslosigkeit bei unter 10 %.

Offene Stellen in Deutschland können besetzt werden

Bundesarbeitsministerin Ursula von der Leyen (CDU) wies darauf hin, dass zehntausende Lehrstellen hierzulande nicht besetzt werden können, weil geeignete Bewerber fehlen. Anderseits würden «unendlich viele Jugendliche Arbeit oder Ausbildung suchen». Es sei daher ein gemeinsames Anliegen, «schnell, konkret, pragmatisch (...) Lösungen zu finden, die nachhaltig und dauerhaft sind».

Der Homepage in deutscher Sprache soll noch eine englische Version folgen. Für das Programm stehen 140 Mio. EUR zur Verfügung. Weiter Informationen sind auf www.thejobofmylife.de zu finden.