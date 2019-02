Spaziergang in der Mittagspause stärkt Immunsystem

Bild: MEV Verlag GmbH, Germany Obst und Spaziergänge stärken das Immunsystem

Infolge von Wind und Regen steigt der Krankenstand in den Büros wieder. Die faule Zeit auf dem Sofa beginnt. Wer jedoch gesund bleiben und das Immunsystem gegen Erkältung stärken will, kann hier vorbeugen. Viel Obst und Spaziergänge in der Mittagspause stärken das Immunsystem!