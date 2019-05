Rentenpaket - der Weg zum Ziel!: 1. Lesung im Bundestag

Bild: Photographie-Hagen Willsch (www.hagenwillsch.de)

Die seit Wochen diskutierten Pläne der Bundesregierung für weitreichende Änderungen von Leistungen in der gesetzlichen Rentenversicherung wurden am 3. April in einer ersten Lesung im Bundestag beraten. Das Rentenpaket wurde dabei heiß diskutiert.