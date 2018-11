Beschäftigte zeigen ein großes Interesse an der abschlagsfreien Rente mit 63. Bei der Rentenversicherung sind schon mehrere tausend Anträge zur Rente mit 63 eingegangen.

Beschäftigte zeigen ein großes Interesse an der abschlagsfreien Rente mit 63. Bei der Rentenversicherung sind schon mehrere tausend Anträge zur Rente mit 63 eingegangen.

Kurz vor dem Start am 1.7.2014 lägen der Rentenversicherung Bund bereits mehr als 6000 Anträge vor, berichtet eine große Zeitung unter Berufung auf einen Behördensprecher.

Viele Anträge auch bei regionalen Rentenversicherungsträgern

Nach Expertenschätzungen dürften bei den regionalen Rentenversicherungsträgern ähnlich viele Anträge eingegangen sein, schreibt das Blatt. Wer mindestens 45 Jahre in die Rentenversicherung eingezahlt hat, kann vom 1.7.2014 an schon ab 63 Jahren ohne Abschlag in Rente gehen. Begünstigt sind aber nur die Geburtsjahrgänge zwischen Mitte 1951 und 1963.

Wirtschaft besorgt über zu hohe Verluste durch Rente mit 63

Die deutsche Wirtschaft beobachtet die Entwicklung mit großer Sorge. Der Präsident des Deutschen Industrie- und Handelskammertages (DIHK), Eric Schweitzer, sagte: «Viele Beschäftigte prüfen derzeit, ob sie mit 63 abschlagsfrei in Rente gehen können. Ich habe die große Sorge, dass letztlich viele Erwerbstätige früher ausscheiden.» Das sei ein herber Schlag für die betroffenen Unternehmen, denen letztlich Fachkräfteengpässe drohten.