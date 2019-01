Organspende: Mehr Kontrolle bei der Organvergabe

Das Transplantationsgesetz ist noch jung. Trotzdem werden schon Nachbesserungen gefordert: Die Kontrollen in den Transplantationszentren sollen verstärkt und transparente Organvergabe-Richtlinien geschaffen werden.

Die Fraktion Die Linke will die Kontrollen in den Transplantationszentren durch regelmäßige, unangekündigte Prüfungen ausweiten. Geht es bei der Organzuteilung aufgrund der Mangelsituation um Fragen von Leben und Tod, sei dies im Transplantationsgesetz (TPG) nicht befriedigend gelöst. Ferner werden die am Prozess von Organspende und Transplantation beteiligten Institutionen kritisiert. Das Vertrauen der Bevölkerung in die Akteure der Organspende sei weiter gesunken, schreibt die Fraktion im entsprechenden Antrag (17/12225).

Bisherige Maßnahmen reichen nicht aus

Nach Ansicht der Abgeordneten sind die bisher getroffenen organisatorischen Maßnahmen zur Verbesserung der Situation im Organspendesystem grundsätzlich zu begrüßen. Sie allein erhöhen die Transparenz im Organspendeprozess und das Vertrauen bei potentiellen Organspendern jedoch nicht. „Die Entscheidungen über die Vergabe, Organisation und Verwaltung der Organspende müssen der öffentlichen Kontrolle unterliegen“, heißt es im Antrag.

Verbindliche und transparente Richtlinien

Die Abgeordneten fordern daher die Bundesregierung auf, einen Gesetzentwurf zur Umsetzung der bei einem Spitzengespräch im Bundesgesundheitsministerium im August 2012 vereinbarten Maßnahmen vorzulegen. Dieser solle vermehrte Stichproben, das Erweitern der Prüfungskommission um weitere Experten, das Einsetzen einer Task Force sowie die engere Kooperation von Prüfungskommissionen, Behörden und Staatsanwaltschaft vorsehen. Nötig seien ferner „verbindliche und transparente, öffentlich legitimierte, dem wissenschaftlichen Stand entsprechende Richtlinien über die Zuteilungskriterien von Organen, Geweben und Gewebezubereitungen“, meinen die Abgeordneten.