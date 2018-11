Ärztliche Behandlungsfehler sind äußerst schwierig nachzuweisen. In einem Pilotprojekt ist die AOK-Nordwest gemeinsam mit Patienten mehr als 10.000 Fällen nachgegangen. Behandlungsfehler und daraus resultierende Ansprüche für die Patienten gelangen aber nur in jedem fünften Fall.

Die 55-Jahre alte Herzpatienten muss ein schweres Los erdulden. Seit einer Herzkatheter-Untersuchung ist sie halbseitig gelähmt. Weil Luft im Katheter war, erlitt sie eine Embolie und einen Herzstillstand. Die Frau konnte zwar reanimiert werden, erlitt aber einen Hirninfarkt. Die Folge waren die Lähmungen. Bald kam der Verdacht auf einen Behandlungsfehler auf.

Krankenkasse stellte Behandlungsfehler fest

Mit Hilfe des spezialisierten Kompetenzzentrums der AOK Nordwest, in dem Mediziner und Juristen zusammenarbeiten, erstritt sie Schadenersatz und Schmerzensgeld. Fast noch wichtiger ist für die Patienten, dass ihr Leid als Behandlungsfehler anerkannt wird. Der Weg dorthin ist aber steinig.

Die 55-Jährige schickte ihre Unterlagen an das Zentrum und entband die Experten von der Schweigepflicht. Die AOK ließ Gutachten erstellen und kam zu dem Ergebnis: Es liegt ein Behandlungsfehler vor. Die Haftpflichtversicherung der behandelnden Ärzte spielte aber nicht mit. Die Krankenkasse zog deshalb vor Gericht. Zunächst mit wenig Erfolg.

Schadenersatzanspruch wurde dennoch durchgesetzt

«Dem gerichtlich bestellten Gutachter war ein Fehler bei der Übersetzung englischsprachiger Literatur unterlaufen», sagt der Leiter des Kompetenzzentrums, Holger Thomsen. Fälschlicherweise habe er ausgeführt, dass man Luft in Kathetern auch bei sorgfältiger Kontrolle nicht ausschließen könne. Obwohl der fehlerhafte Schluss im Prozess auffiel, habe das Landgericht am Gutachten festgehalten und die Klage abgewiesen. Die Patientin hätte sicher aufgegeben, so Thomsen. Die AOK zog aber vor das Oberlandesgericht und gewann.

AOK-Kompetenzcenter half vielen Versicherten

In Westfalen-Lippe hat das Kompetenzzentrum seit Gründung vor 15 Jahren 7300 Versicherten und in Schleswig-Holstein 3800 Versicherten zur Seite gestanden. 27,2 Millionen Euro habe die AOK Nordwest für sich erstritten, so viel wie kein anderer AOK-Verband. Die betroffenen Patienten haben nach Thomsens Schätzung etwa ebenso viel Geld erhalten.

Vor allem in den operativen Fachrichtungen wie Chirurgie, Orthopädie oder Gynäkologie wird häufig der Vorwurf eines Behandlungsfehlers erhoben. «Hier sind mögliche Fehler für die Versicherten eher ersichtlich, zum Beispiel bei Lähmungen oder Verbrennungen nach Operationen», sagt Thomsen.

Behandlungsfehler nur in 20 % der Fälle nachweisbar

Durchsetzen kann das Kompetenzzentrum aber nur Forderungen eines kleinen Teils der Betroffenen. Nur in jedem fünften Fall sei ein Behandlungsfehler nachzuweisen gewesen. In 80 Prozent der Fälle seien es nur übliche Komplikationen gewesen oder Schäden nicht nachweisbar.