Krankenhausbehandlung: Zweit-Meinung stärker etablieren!

Vor komplizierten OPs stellen Patienten sich häufig die Frage: Ist das Vorgehen für mich das Richtige? Fühle ich mich richtig informiert? Hier ist eine Zweit-Meinung meist hilfreich. Die Deutsche Krankenhausgesellschaft (DKG) macht sich dafür stark.

Deutschlands Krankenhäuser möchten, dass sich mehr Patienten vor komplexen Eingriffen eine zweite ärztliche Meinung einholen können. Heute würden Patienten nicht explizit auf diese Möglichkeit hingewiesen, heißt es in einem am 9.5.2014 in Berlin veröffentlichten Positionspapier der Deutschen Krankenhausgesellschaft (DKG).

Koalition steht auch für Zweit-Meinung

Auch die Koalition will die Zweitmeinung stärker etablieren. Darüber hinaus unterstützten die Krankenhäuser Pläne, ihre Qualität besser zu messen. DKG-Präsident Alfred Dänzer wandte sich aber strikt gegen das Vorhaben, die Bezahlung der Kliniken verstärkt daran auszurichten.