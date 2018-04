Die Qualität deutscher Kliniken ist grundsätzlich gut Bild: MEV Verlag GmbH, Germany

Die Qualität deutscher Kliniken ist grds. gut, soweit die beruhigende Nachricht. Ein Krankenhaus-Qualitätsreport zeigt jedoch: Patienten können im Krankenhaus trotzdem in Probleme geraten. Z. B. bei Eingriffen bei nicht mehr richtig funktionierenden Aortenklappen.

Ob bei Eingriffen am Herz, bei Gelenk-OPs oder beim Risiko einer Krankenhausinfektion - die Qualität in Deutschlands Kliniken ist im Schnitt gut. Aber: Nicht immer können die Patienten auf eine Behandlung gemäß den aktuellen medizinischen Standards vertrauen. Es gibt Ausreißer nach unten, wie der einschlägige Qualitätsreport 2012 zeigt, der Gegenstand einer großen Fachkonferenz am 15.10.2013 war.

Entwicklung der Krankenhaus-Qualität

Aktenordner reihen sich bei Deutschlands offiziellen Klinikprüfern an Aktenordner. Vier Millionen Datensätze von 1.658 Krankenhäusern aus ganz Deutschland werteten sie jetzt aus. Heraus kamen 240 eng beschriftete Seiten gespickt mit Tabellen zu allen möglichen Therapien und Diagnoseschritten. Beantwortet werden sollte eine Frage: Wie hat sich die Qualität in Deutschlands Krankenhäusern entwickelt? Das Ergebnis beruhigt nicht.

Nicht angemessene Krankenhausbehandlung

Den Zahlen zufolge ist das Niveau insgesamt noch etwas gestiegen. Denn in weniger Bereichen als im Vorjahr gibt es besonderen Verbesserungsbedarf. Wo müssen Patienten demnach am ehesten befürchten, nicht angemessen behandelt zu werden? Die Erhebung verweist zum Beispiel auf Eingriffe bei nicht mehr richtig funktionierenden Aortenklappen zwischen Herz und Hauptschlagader.

Eingriff des Krankenhauses an der Aortenklappe

"Bei den Eingriffen an der Aortenklappe ist es so, dass die kathetergestützte Methode auch vielfach bei jüngeren Patienten angewendet wird", erläutert die zuständige Expertin im Gemeinsamen Bundesausschuss (G-BA) von Kliniken, Krankenkassen und Ärzten, Regina Klakow-Franck. "Hier besteht der Verdacht, dass die Indikation oft zu großzügig gestellt wird."

Sicherung der Qualität in Klinik und Praxis

Die Sicherung der Qualität in Klinik und Praxis zählt zu den Aufgaben des G-BA - in dessen Auftrag hatte das AQUA-Institut für angewandte Qualitätsförderung und Forschung im Gesundheitswesen in Göttingen den Report erstellt. Das Zahlenwerk ist Grundlage für Dialoge mit den Kliniken, um die Qualität zu erhöhen. Außerdem fließen die Erkenntnisse in Patientenportale wie die "Weiße Liste" zur Kliniksuche ein.

Krankenhausreport erfasst nicht alles

Einen Schwerpunkt legt der Report auf die gefährlichen Klinikinfektionen. "Am erfreulichsten finde ich in dem Bereich den Rückgang der Sepsis bei den Neugeborenen", sagt Klakow-Franck. Weniger der kleinen Patienten holen sich in der Klinik eine Blutvergiftung als zuvor. Sorgen bereiten den Experten aber etwa Wundinfektionen nach Operationen. Nicht ausgeschlossen sei auch, dass zu wenig der Probleme in diesem Bereich durch die Messungen überhaupt erfasst würden.

Qualität der Kliniken unterschiedlich

Der Report stellt heraus, dass es zwar im Schnitt in vielen Bereichen gut läuft - einzelne Krankenhäuser aber oft weit besser abschneiden als andere. "In vielen Häusern werden bestimmte Herzuntersuchungen wie vorgesehen nur durchgeführt, wenn tatsächlich klinische Anzeichen für eine Herzkranzverengung gegeben sind", erläutert Klakow-Franck zum Beispiel. "In anderen Häusern ist dies aber nur bei 20 % der Patienten der Fall."

Kritik des Spitzenverbands an Krankenhausreport

Die Kliniken selbst sehen sich durch den Report bestätigt. Sind die Zahlen aber aussagekräftig genug? Es ist bereits der zwölfte offizielle Qualitätsreport. Doch die Messungen sind Gegenstand von Kritik. Der Spitzenverband der Krankenkassen bemängelt: Unmöglich sei es, standardmäßig zu prüfen, wie erfolgreich Patienten nach ihrer Entlassung ambulant weiterbehandelt werden. Klakow-Franck kündigt an, der G-BA arbeite an einer Weiterentwicklung der Messmethoden. "Die Qualitätsmessungen decken nicht sämtliche häufigsten Eingriffe ab."