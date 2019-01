Kein Behandlungsfehler, Patient nicht auf Transplantationsliste

Nach einem Urteil des OLG Hamm liegt nicht zwangsläufig ein Behandlungsfehler von Ärzten vor, wenn sie einen Krebspatienten nicht auf der Transplantationsliste anmelden.

Setzt ein Arzt einen Krebspatienten nicht auf die Transplantationsliste, ist das nicht unbedingt ein Behandlungsfehler. Entscheidend bei der Bewertung dieser Frage ist, ob der Patient eine realistische Chance auf Zuteilung hat. Das entschied das Oberlandesgericht Hamm am 25.03.2014 (26 U 135/13).

Krebspatient wurde nicht auf Transplantationsliste gesetzt

In dem verhandelten Fall litt ein später verstorbener Patient an einer Leberzirrhose. Die Transplantationsambulanz der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH) prüfte in regelmäßigen Abständen den Krankheitsverlauf. Nachdem Leberkrebs diagnostiziert wurde, wurde der Patient nicht auf der Transplantationsliste angemeldet. Der Mann erfüllte die sogenannten Mailand-Kriterien nicht mehr. Anhand dieser Kriterien werden die Erfolgsaussichten einer Lebertransplantation eingeschätzt. Die Erben des Verstorbenen verlangten dennoch Schmerzensgeld in Höhe von 30 000 Euro.

Schmerzensgeld wurde nicht bewilligt, da kein Behandlungsfehler

Ohne Erfolg: Nach Ansicht des Gerichts lag kein Behandlungsfehler vor. Die unterlassene Anmeldung des Patienten sei der MHH nicht vorzuwerfen. Zu keinem Zeitpunkt habe die Möglichkeit einer erfolgreichen Anmeldung bestanden. Zu Beginn der Erkrankung seien die Leberwerte noch zu gut gewesen, so dass die Zuteilung einer Leber nicht möglich gewesen sei. Nach der Feststellung des Leberkrebses habe eine Anmeldung nicht mehr erfolgen können, weil die Mailand-Kriterien nicht erfüllt gewesen seien: Der Leberkrebs sei bereits zu weit fortgeschritten gewesen. An die strengen Auswahlkriterien habe sich die Klinik halten müssen.

