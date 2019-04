Gynäkologen befürworten Schwangerschafts-Untersuchungen

Eine Studie der Bertelsmann-Stiftung hatte ergeben, dass in der Schwangerschaft zu viele Untersuchungen durchgeführt werden. Gynäkologen widersprachen jetzt der Ansicht der Krankenkassen, das sei überflüssig. Sie meinen, Schwangere sollten sich trotzdem untersuchen lassen.

Eine Studie der Bertelsmann-Stiftung hatte ergeben, dass in der Schwangerschaft zu viele Untersuchungen durchgeführt werden. Gynäkologen widersprachen jetzt der Ansicht der Krankenkassen, das sei überflüssig. Sie meinen, Schwangere sollten sich trotzdem untersuchen lassen.

Die Frauenärzte haben die vermeintlich überhöhte Zahl von Schwangerschafts-Untersuchungen verteidigt. Die in einer Bertelsmann-Studie beanstandeten Vorsorgemaßnahmen trügen zur Senkung von Risiken bei und erleichterten die Arbeit von Hebammen und Ärzten, heißt es in einer am 28.7.2015 verbreiteten Erklärung des Berufsverbands der Frauenärzte (BVF) und der Deutschen Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe (DGGG).

In der Schwangerschaft sind Untersuchungen sinnvoll

Eine am 27.7.2015 präsentierte Studie der Bertelsmann-Stiftung hatte ergeben, dass die meisten Schwangeren in Deutschland deutlich mehr Untersuchungen in Anspruch nehmen als in den einschlägigen Richtlinien vorgesehen.

Nach Ansicht der Frauenärzte sind diese Maßnahmen jedoch keineswegs überflüssig. Sie würden nur deshalb nicht von den gesetzlichen Kassen übernommen, weil sie für die Versicherer nicht wirtschaftlich seien, heißt es in der Erklärung von BVF und DGGG.

«Diagnostische Maßnahmen, die sinnvoll sind, sich für die Krankenkassen aber wirtschaftlich nicht "rechnen" (...), werden wir Schwangeren immer empfehlen, auch wenn sie keine Kassenleistungen sind.»

Diese Artikel könnten Sie ebenfalls interessieren:

Vorzeitiges Ende der Elternzeit bei neuer Schwangerschaft

Wiederholte Kündigung als Diskriminierung

Ungewollte Schwangerschaft - Arzt haftet nur bei Diagnosefehlern, nicht bei Diagnoseirrtum

Arzt muss nicht zweimal über Kaiserschnitt aufklären