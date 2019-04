GKV oder PKV? Neuer Streit um das Kassensystem

Insgesamt haben in Deutschland knapp 9 Mio. Menschen eine private Krankenvollversicherung.

Gibt es in der PKV kostenlose Mitversicherung für Familienangehörige?

Grundsätzlich schon, wenn es sich nicht um einen Notfall handelt. Privatpatienten werden in Arztpraxen nicht selten vorgezogen, weil die Mediziner bei ihnen höhere Honorare als bei Kassenpatienten abrechnen können. Kritiker sprechen von einer 2-Klassen-Medizin.

Die GKV versichert jeden, und zwar unabhängig von Gesundheitszustand und Einkommen. Insgesamt sind das etwa 70 Mio. Bürger, davon rund 20 Mio. in der kostenfreien Familienversicherung .

Wer ist in der GKV versichert?

Beitragssystem in der GKV

Die Beiträge bemessen sich am Einkommen. Bis zur Beitragsbemessungsgrenze von jährlich 52.200 EUR müssen GKV-versicherte Arbeitnehmer 8,2 % vom Brutto an die Krankenkassen abführen, der Arbeitgeber 7,3 %. Ein niedriges Einkommen führt also zu einer niedrigen Prämie, ein höheres Einkommen zu einem höheren Beitrag. Der Beitragssatz ist politisch festgelegt und wird von allen Kassen einheitlich erhoben. Die Leistungen sind für alle GKV-Versicherten grundsätzlich gleich.