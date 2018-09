Gesundheitsangebote gibt es noch und nöcher. Doch welche werden wirklich benötigt und sind für den individuellen Patienten auch wirklich wichtig?

Gesundheitsangebote gibt es noch und nöcher. Doch welche werden wirklich benötigt und sind für den individuellen Patienten auch wirklich wichtig?

Viele Menschen in Deutschland sind nach Ansicht der AOK überfordert, zwischen nötigen und überflüssigen medizinischen Angeboten zu unterscheiden. «Die Menschen haben Schwierigkeiten dabei, Gesundheitsinformationen zu finden, sie zu verstehen, sie dann einzuordnen und schließlich umzusetzen», sagte AOK-Chef Jürgen Graalmann am 26.5.2015 in Berlin.

Unzureichende Informationen über Nahrungsergänzungsmittel

So könnten Impfungen gegen Grippe einem schweren Verlauf der Grippe vorbeugen – entgegen oft vorgebrachter Skepsis. Kein gutes Haar ließ die AOK hingegen an Nahrungsergänzungsmitteln, obwohl sie stark beworben würden. So könne etwa Vitamin D weder Krebs noch Herz-Kreislauf-Erkrankungen verhindern – aber in Kombination mit Kalzium zu mehr Magen-Darm-Erkrankungen führen.

Neu: Faktenboxen der AOK

Die AOK stellt nun neu aufbereitete Informationen zu einzelnen Gesundheitsangeboten ins Internet, sogenannte «Faktenboxen». Ziel sei eine verständliche und einprägsame Wissensvermittlung.

