2013 bezogen in Deutschland rund 665.000 Haushalte Wohngeld. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilt, waren das 1,7 Prozent aller Haushalte. Im Vergleich zu 2012 ging die Zahl der Empfänger um rund 15 Prozent zurück. In den neuen Ländern (mit Berlin) nahmen 2,5 Prozent, in Westdeutschland 1,5 Prozent der Privathaushalte Wohngeld in Anspruch.