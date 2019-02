Auflösung privater Kassen bringt hohe Verluste für Ärzte

Würden die privaten Krankenversicherungen aufgelöst werden, würde diese den deutschen Ärzten Milliardenverluste bringen.

Im ersten Jahr einer Umstellung sei ein Verlust an Privathonoraren von 1,6 Milliarden Euro realistisch, heißt es in der Studie des Gesundheitsökonomen Jürgen Wasem im Auftrag der Techniker Krankenkasse. Schlimmstenfalls würde ein einheitliches Ärztehonorar für gesetzlich und privat Versicherte für die Mediziner Einkommensverluste von 6 Milliarden Euro bedeuten.

Mehrerlöse sind wichtige Praxisumsätze

Zitiert wurde aus einem Papier der Privaten Krankenversicherung (PKV), in dem es heißt: «Ein Einheitssystem ("GKV für alle") bedroht in Deutschland allein im ambulanten Sektor ärztliche Honorare in Höhe von 5,235 Milliarden Euro jährlich.» Ein wichtiger Bestandteil der Praxisumsätze seien Mehrerlöse, «die nur deshalb entstehen, weil die behandelnden Personen nicht gesetzlich, sondern privat versichert sind». Mit diesen Einnahmen könnten Ärzte in medizinisches Fachpersonal, fortschrittliche Behandlungsmethoden und in eine moderne Praxisinfrastruktur investieren.

SPD steht für Bürgerversicherung

Unter anderem die SPD sieht die Private Krankenversicherung am Ende. Sie plädiert für eine Bürgerversicherung für alle Menschen.