Ärzteschaft: 25 % der Ärzte sind älter als 60 Jahre

In Gesundheitsberufen sind in Deutschland mehr als 5 Mio. Menschen tätig. Die Zahl ist in 2013 um 2,1 % gestiegen. Zusätzliche Arbeitsplätze gab es vor allem im Bereich der Krankenpflege, Rettungsdienste und Geburtshilfe.

In Gesundheitsberufen sind in Deutschland mehr als 5 Mio. Menschen tätig. Die Zahl ist in 2013 um 2,1 % gestiegen. Zusätzliche Arbeitsplätze gab es vor allem im Bereich der Krankenpflege, Rettungsdienste und Geburtshilfe.

Jeder vierte in einer Praxis tätige Arzt ist älter als 60 Jahre, 65 % der niedergelassenen Mediziner waren Ende 2013 mindestens 50 Jahre alt. Das geht aus der Gesundheitspersonalrechnung des Statistischen Bundesamtes hervor. Die meisten älteren Ärzte gab es unter Psychotherapeuten, Zahnärzten und Kieferorthopäden.

Viele arbeiten in Teilzeit

5,1 Million Beschäftigte verdienten 2013 ihr Geld im Gesundheitswesen, etwa 106.000 mehr als im Jahr zuvor. Das ist ein Plus von 2,1 %. Nur die Hälfte arbeitete Vollzeit. Auf Vollzeitstellen umgerechnet gab es 2013 rund 3,7 Millionen Jobs in Gesundheitsberufen, 1,8 % mehr als 2012.

Das Durchschnittsalter im gesamten Gesundheitswesen ist übrigens deutlich niedriger als bei den Ärzten: Nur 36 % waren 2013 über 50 Jahre alt.

Starker Bereich: Krankenpflege, Rettungsdienst, Geburtshilfe

Zusätzliche Arbeitsplätze gab es 2013 vor allem im Bereich Krankenpflege, Rettungsdienst und Geburtshilfe (plus 3,0 %), für Altenpfleger (plus 4,1 %), Arzthelferinnen (plus 3,2 %) und in der nichtärztlichen Therapie und Heilkunde (plus 4,2 %).

Mehr Personal im ambulanten Bereich

In der ambulanten Pflege ist das Personal stärker angestiegen als in der stationären Pflege. Überdurchschnittlich stark gewachsen ist das Personal bei «sonstigen medizinischen Berufen» wie z. B. Physiotherapeuten. «Ein unterdurchschnittliches Beschäftigungswachstum gab es hingegen in Arztpraxen und in Krankenhäusern», berichtete Destatis-Mitarbeiterin Anja Afentakis.