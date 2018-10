Wirtschaftsrecht: Gewinnspiel darf nicht an Werbeeinwilligung gekoppelt sein oder diesen Eindruck erwecken

Das LG Berlin hat einer Direktmarketingfirma untersagt, die Teilnahme an ein Gewinnspiel an eine Zustimmung zu Telefonwerbung an zu koppeln. Das Unternehmen darf nicht mehr den Eindruck erwecken, dass die Einwilligung in die Werbung Voraussetzung für die Teilnahme sei. Weiter