Cyber-Sicherheit und KRITIS im Fokus – CoCoGo-Podcast

In der 12. Folge unseres CoCoGo-Podcasts widmen sich Samira Khalil und Wirnt Galster den Herausforderungen und Entwicklungen rund um die NIS-2-Richtlinie und die Cyber-Sicherheit in Europa. Diskutiert werden die Umsetzung in Deutschland und Österreich, die Rolle kritischer Infrastrukturen (KRITIS) und die wachsenden Anforderungen an Unternehmen. Bleiben Sie informiert und hören Sie rein!

Willkommen zur 12. Ausgabe von CoCoGo! Samira Khalil und Wirnt Galster tauchen in dieser Folge tief in die Welt der Cyber-Sicherheit ein. Sie beleuchten die Umsetzung der europäischen NIS-2-Richtlinie in Deutschland und Österreich sowie die vielfältigen neuen Anforderungen, die Unternehmen in puncto Cyber-Security erfüllen müssen.

Umsetzung der NIS-2-Richtlinie:

Die Experten diskutieren die Schwierigkeiten und Verzögerungen bei der Umsetzung der NIS-2-Richtlinie in nationales Recht. Österreich kämpft noch mit politischen Hürden und Deutschland macht zwar bereits erste Fortschritte, ist aber auch noch nicht am Ziel.

Kritische Infrastrukturen (KRITIS):

Ein zentraler Punkt der Folge ist die Bedeutung und Verwundbarkeit kritischer Infrastrukturen. Samira und Wirnt erklären, welche Sektoren betroffen sind und welche Schutzmaßnahmen notwendig sind, um Cyber-Angriffe abzuwehren und die Kontinuität von Dienstleistungen sicherzustellen.

Risikomanagement und Compliance:

Die NIS-2-Richtlinie bringt auch neue Verpflichtungen für die Geschäftsleitungen mit sich. Unternehmen müssen umfassende Risiko-Management-Maßnahmen ergreifen und regelmäßig über ihre Cyber-Sicherheitspraktiken berichten. Samira und Wirnt diskutieren die Herausforderungen und Chancen, die sich daraus ergeben.

Begleiten Sie uns auf dieser spannenden Reise und bleiben Sie auf dem Laufenden über die neuesten Entwicklungen in der Welt der Cyber-Sicherheit und Compliance!