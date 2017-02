Der Kläger fuhr mit seinem automatikbetriebenen Pkw in die Autowaschanlage des Beklagten. An der Einfahrt der Waschanlage sind die Hinweise "Automatic N" "nicht bremsen" angebracht. Am Ende der Waschstraße befindet sich eine Ampel. Sie schaltet auf Grün, wenn ...mehr

30-Minuten testen