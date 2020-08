Änderungen im Kaufvertragsrecht

Die Änderungen des Kaufvertragsrechts betreffen im Wesentlichen die Rechtssituation von Werkunternehmern, wenn diese beispielsweise mangelhaftes Baumaterial gekauft und eingebaut haben.

Gleichzeitig werden die Forderungen des EuGH (Urteil v. 16.6.2011, C 65/09 und C 87/09) umgesetzt. Der EuGH hatte entschieden, dass der Käufer einer beweglichen Sache im Rahmen einer Nacherfüllung gegenüber dem Verbraucher verpflichtet sein kann, die bereits in eine andere Sache eingebaute mangelhafte Kaufsache auszubauen, die Ersatzsache einzubauen oder die Kosten für beides zu tragen. Hierauf hat der BGH den bisherigen § 439 Abs. 1 BGB richtlinienkonform dahingehend ausgelegt, dass der Nacherfüllungsanspruch beim Verbrauchsgüterkauf auch die Kosten für Aus- und Einbau bei Lieferung mangelhafter Sachen umfasst.

Gilt nicht bei Geschäft zwischen Unternehmern

Diese Rechtsprechung gilt jedoch nur für Verbraucherverträge und nicht für einen Kaufvertrag zwischen Unternehmen (BGH, Urteil v. 2.4.2014, VIII ZR 46/13; BGH, Urteil v. 16.4.2013, VIII ZR 375/11).

Die Änderungen zum Kaufvertrag im Einzelnen: