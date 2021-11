Elektronische Aktenführung an Verwaltungsgerichten in NRW

Bild: Corbis Ab Januar müssen auch Rechtsanwälte und Behörden alle Schriftsätze auf elektronischem Weg bei den Gerichten einreichen.

Die Verwaltungsgerichtsbarkeit in Nordrhein-Westfalen schreitet in der Digitalisierung voran. Seit November 2021 werden dort an allen Verwaltungsgerichten und am Oberverwaltungsgericht die Akten ausschließlich elektronisch geführt.