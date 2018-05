Rechtsanwälte sind Geheimnisträger mit hohem Schutz. Das dient der Rechtspflege und wahrt Mandantengeheimnisse. Darum dürfen sie sich nicht mit Hinz und Kunz verpartnern, aber neuerdings mit Ärzten und Apothekern. Wikileaks-Whistleblower Assange sitzt seit über drei Jahren in einer Botschaft in London fest, weil man seiner in Schweden und USA habhaft werden will. Nun schlägt sich die UN auf seine Seite und wertet seinen Aufenthalt als willkürliche Inhaftierung. Justiziabel ist das Votum allerdings kaum. Einfacher kommt man aus seiner Haft heraus, wenn der Verteidiger nicht rechtzeitig Akteneinsicht erhält.Weiter