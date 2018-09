Recht gesurft im WWW: Fünf Fundstücke für Juristen

Wer den Angeklagten in Fällen besonders grausamer Verbrechen vertritt, trifft in breiten Kreisen auf wenig Verständnis. Schuld und Schrecken der Tat werden aus emotionaler Betroffenheit aller Art auch dem Verteidiger angeheftet. Dass jeder Angeklagte das Recht auf einen Verteidiger hat, wird dabei verdrängt. Doch nicht nur Laien können kleinlich sein. Auch Richter flicken Anwälten am Zeug bzw. an der (fehlenden) Robe. Weiter