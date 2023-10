Urteil: Wildpinkeln an der Ostsee kann erlaubt sein

Wildpinkeln an der Ostsee ist keine per se verbotene Tätigkeit. Das AG Lübeck betont in einem etwas unkonventionellen Urteil die verfassungs- und naturrechtliche Seite dieses Vorgangs und lehnt eine Sanktionierung ab.

Eine nicht ganz ungewöhnliche Fallkonstellation: Ein Mann hat ein dringendes Bedürfnis, sucht sich einen vermeintlich unbeobachteten Ort in der Natur und verrichtet seine Notdurft. Tatsächlich bemerken aufmerksame Ordnungshüter das Geschehen und verhängen ein Bußgeld wegen grob ungehörigen Verhaltens.

Im Schutz der Dunkelheit in die Ostsee uriniert

Ein solcher Fall lag einer aktuellen Entscheidung des AG Lübeck zugrunde. Eine illustre Gesellschaft genoss die laue Sommernacht an der Lübecker Bucht während der Travemünder Woche, dem traditionellen Volksfest des Nordens. Nach dem Genuss einiger Getränke verspürte einer der männlichen Teilnehmer ein unabweisbares Bedürfnis und entfernte sich im Schutz der Dunkelheit etwa 20 Meter von der Gruppe. Er verrichtete seine Notdurft direkt in der Ostsee.

60 EUR Bußgeld wegen Wildpinkelns

Drei Mitarbeiter des Ordnungsamtes der Stadt Lübeck hatten die Szene beobachtet, richteten ihre Taschenlampen auf den Ort des Geschehens und leuchteten die Szene gnadenlos aus. Das Ordnungsamt verhängte gegen den Täter ein Bußgeld in Höhe von 60 EUR. Begründung: Der Betroffene habe um 0:36 Uhr „im Schutze der Dunkelheit am Spülsaum des Meeres und mit dem Rücken zum Strand“ in die Ostsee uriniert.

Widerspruch gegen Bußgeldbescheid

Der so Gescholtene wollte das Bußgeld nicht akzeptieren und legte Widerspruch gegen den Bußgeldbescheid ein. Er habe durch sein Tun niemanden belästigt. Im Schutz der Nacht sei er an der Ostsee quasi unsichtbar gewesen. Erst durch das gezielte Ausleuchten der Szene durch die Ordnungshüter sei sein Handeln sichtbar geworden. Er halte sowohl die Vorgehensweise der Ordnungshüter als auch das verhängte Bußgeld für unangemessen.

Wildpinkeln nicht immer ordnungswidrig

Vor Gericht traf der Wildpinkler auf einen verständnisvollen Richter. Das Wasserlassen unter freiem Himmel ist nach Auffassung des Gerichts nur dann eine grobe Ungehörigkeit im Sinne von § 118 OWiG, wenn weitere Umstände hinzutreten. Im konkreten Fall seien als weitere Umstände eine Verletzung des Schamgefühls der Allgemeinheit oder die Verunreinigung öffentlicher Gewässer denkbar.

Urinieren im Schutz der Dunkelheit ist keine Belästigung

Eine Verletzung des Schamgefühls der Öffentlichkeit kam nach Auffassung des Amtsrichters nicht in Betracht. Der Betroffene sei bei seiner Verrichtung in der Dunkelheit „allenfalls schemenhaft zu erkennen“ gewesen. Dies habe nicht die Qualität einer Belästigung der Öffentlichkeit. Dabei sei auch zu berücksichtigen, dass das Wildpinkeln in der Öffentlichkeit (nicht nur bei Männern), beispielsweise „bei Wanderungen, bei Arbeiten in Feld und Flur, bei Jägern und Pilzesammlern, bei Radsportlern und Radtourlern, bei Badenden an Seen und Flüssen und bei sonstigen naturnahen Beschäftigungen gesellschaftlich akzeptiert“ werde. Die Tatsache, dass an der Ostsee kein Waldrand zum Rückzug zur Verfügung stünde, sei zumindest bei einer Verrichtung in der Dunkelheit kein Argument. So sei es halt an der Küste.

Hoher Verdünnungsgrad menschlicher Ausscheidungen in der Ostsee

Auch der zweite Anknüpfungspunkt für eine Ordnungswidrigkeit gemäß § 118 OWiG scheidet nach Auffassung des Gerichts aus. Das Gericht rechnete vor, dass die Ostsee 21.631 Kubikkilometer Brackwasser enthalte. Damit wäre der Verdünnungsgrad selbst im Wiederholungs- oder Nachahmungsfall so hoch, dass eine nennenswerte Verschmutzung oder Geruchsbelästigung ausgeschlossen sei.

Urteil mit lyrischer Schlusssequenz

Der Richter sah sich schließlich zu einer geradezu poetisch anmutenden Schlusssequenz seines Urteils mit grundsätzlichen verfassungs- und naturrechtlichen Erwägungen veranlasst. Es heißt dort:

„Nachdem als Anknüpfungspunkt einer Belästigung der Allgemeinheit das Schamgefühl, die Verunreinigung durch Rückstände oder die Belästigung durch Gerüche ausgeschlossen werden kann, ist das Verhalten des Betroffenen eine nach der allgemeinen Handlungsfreiheit des Art. 2 Abs. 1 GG geschützte und letztendlich wohl auch naturrechtlich verankerte menschliche Willensbetätigung. Der Mensch hat unter den Weiten des Himmelszeltes nicht mindere Rechte als das Reh im Wald, der Hase auf dem Feld und die Robbe im Spülsaum der Ostsee“

(AG Lübeck, Urteil v. 29.6.2023, 83a OWi 739 Js 4140/23 jug.)