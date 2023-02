Uri Geller gibt Pokémon-Karte „Kadabra“ frei

20 Jahre wurden keine Pokémon-Kadabra-Spielkarten produziert. Der Mentalist, Magier und Löffelverbieger Uri Geller hatte den japanischen Spielehersteller Nintendo auf Unterlassung verklagt. Nun hat er die Produktion wieder freigegeben.

Der israelische Magier Uri Geller zeigt ein Einsehen mit den Pokémon-Fans und hat die über 20 Jahre von Nintendo gestoppte Produktion der Spielkarte Kadabra wieder freigegeben.

Uri Geller – der TV-Mentalist

In Deutschland hatte Uri Geller vor der Jahrtausendwende über lange Zeit einen hohen Bekanntheitsgrad. Im Fernsehen trat er als Magier auf, der über telekinetische Kräfte verfügt und kraft seines Willens in der Lage ist, Löffel ohne Anwendung physischer Kraft zu verbiegen.

Geller rügte Verletzung seiner Persönlichkeitsrechte

Anfang des Jahres 2000 hatte Geller Nintendo gerichtlich auf Unterlassung der Herstellung von Spielkarten mit der Abbildung des Monsters Pokémon-Kadabra verklagt. Außerdem forderte er Schadenersatz in zweistelliger Millionenhöhe. Der Künstler sah durch die Kadabra-Spielkarte seine Persönlichkeitsrechte verletzt. Dies begründete der Künstler mit der auf der Kadabra-Karte befindlichen, auf seine Person anspielenden Abbildung sowie mit einer im Japanischen bestehenden sprachlichen Namensähnlichkeit.

Verbogener Löffel zur Verstärkung mentaler „Alphawellen“

Die Abbildung auf der Karte zeigt ein gelbes Monster, das einen leicht verbogenen Löffel in der Hand hält. Der verbogene Löffel soll der Verstärkung der Alphawellen im Gehirn des Monsters dienen. Dies bewertete Geller als unzulässige Vereinnahmung seiner speziellen künstlerischen und magischen Betätigung.

Namensähnlichkeit im Japanischen

Im japanischen Original heißt die Kadabra-Spielkarte „Yungeller“, was auf Japanisch als “Yuri Gera“ ausgesprochen werden kann. Dies entspricht der japanischen Aussprache des Namens Uri Geller, der auch in Japan einen hohen Bekanntheitsgrad hatte und noch hat. Die Namensähnlichkeit und die von Geller daraus abgeleitete Verwechslungsgefahr betrachtete der Mentalist als Verunglimpfung seiner Person durch eine Darstellung als gefährliches Monster. Hierdurch sah er seine Persönlichkeitsrechte verletzt.

Nintendo beendete Produktion der Kadabra-Karte aus eigenem Entschluss

Das mit der Klage Gellers befasste US-amerikanische Bezirksgericht in Los Angeles wies die Klage Ende 2002 ab. Geller erhob weitere Klagen in anderen Ländern und drohte weitere an, worauf Nintendo im Hinblick auf mögliche Prozessrisiken die Produktion der Karte beendete.

Geller beugt sich den Bitten der Pokémon Fans

Nach eigener Darstellung hat sich Geller nun den an ihn herangetragenen, vielfachen Bitten von Pokémon Fans gebeugt. Diese hätten ihn in unzähligen Mails verzweifelt gebeten, die Produktion der von ihnen schmerzlich vermisste Pokémon-Karte wieder zu erlauben. Durch die fehlende Kadabra-Karte fehlte mehr als 20 Jahre die Abbildung eines der 151 Pokémon-Monster.

Fans um Verzeihung gebeten

Auf Twitter veröffentlichte Geller sogar eine Bitte um Entschuldigung an seine Fans sowie an die Fans von Pokémon. Er bedaure, was er den an Pokémon interessierten Kids mit seinem Verbot vor 20 Jahren angetan haben. Er gebe die Produktion der Karte wieder frei. Es liege nun an Nintendo, die Pokémon-Kadabra-Spielkarte wieder auf den Markt zu bringen.

Pokémon-Kadabra-Karten besitzen Liebhaberwert

Bei den bisher nur in geringer Stückzahl produzierten Pokémon-Kadabra-Karten handelt es sich inzwischen um beliebte Sammlerstücke, die zu erhöhten Preisen gehandelt werden. Ob sich dies mit Anlaufen einer erneuten Produktion – so Nintendo sich hierzu überhaupt entschließt – ändert, bleibt abzuwarten. In einem Internet-Video hat Geller jedenfalls allen Kindern dieser Welt versprochen, dass sie ihr geliebtes Monster zurückbekommen.