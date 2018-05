Recht gesurft im WWW: Fünf Fundstücke für Juristen Bild: Haufe Online Redaktion

Die WM macht auch vor dem BGH nicht Halt: Jetzt wird dort der Ruf nach einem Weltklasse-Libero-Senat laut. Auch sonst ändern sich die Sitten. Versorgungswerke dürfen unkollegial gegen ihre Mitglieder vollstrecken, Roben werden künftig mit dem jeweiligen Fachanwaltstitel bestickt und damit trikotähnlicher und - ab heute wird für die Kanzlei geworben, wenn auch nicht unbedingt an der Bande.

Sorgerecht neutral zusprechen: Ein Novum, das Mut macht, ein Gericht in Tunesien hat das Sorgerecht für vom tunesischen Vater entführte Kinder der deutschen Mutter zugesprochen.

Mandanten gewinnen: Ohne Mandate läuft in in der Kanzlei nichts. Wie kommt man an Sie?

Zulassung widerrufen: Es ist nicht unkollegial und sittenwidrig, wenn ein Versorgungswerk mit einer Vollstreckung gegen eine Anwältin den Widerruf ihrer Zulassung anstößt.

Roben besticken: Der letzte Schrei, lassen Sie sich Ihren Fachanwaltstitel auf die Robe sticken!

